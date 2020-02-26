В Латинской Америке подтверждён первый случай коронавируса
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии с 9 по 21 февраля.
Состояние мужчины медики оценивают как стабильное, симптомы не носят тяжелого характера.
Отмечается, что власти Бразилии анализирует ещё 20 подозрительных ситуаций.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил ситуацию в Европе на фоне распространения коронавируса.