В Латинской Америке подтверждён первый случай коронавируса

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Проверка анализов мужчины с подозрением на коронавирус в Бразилии подтвердила у него наличие болезни. Это стало первым подтверждённым случаем заболевания в Латинской Америке.
В Латинской Америке подтверждён первый случай коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии с 9 по 21 февраля. 

Состояние мужчины медики оценивают как стабильное, симптомы не носят тяжелого характера.

Отмечается, что власти Бразилии анализирует ещё 20 подозрительных ситуаций.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил ситуацию в Европе на фоне распространения коронавируса.

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