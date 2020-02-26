В Латинской Америке подтверждён первый случай коронавируса

Проверка анализов мужчины с подозрением на коронавирус в Бразилии подтвердила у него наличие болезни. Это стало первым подтверждённым случаем заболевания в Латинской Америке.

РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии с 9 по 21 февраля. Состояние мужчины медики оценивают как стабильное, симптомы не носят тяжелого характера. Отмечается, что власти Бразилии анализирует ещё 20 подозрительных ситуаций. Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил ситуацию в Европе на фоне распространения коронавируса.