У летевшего из Ирана в Китай через Москву выявили коронавирус

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Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Тегерана через Москву рейсами «Аэрофлота».
У летевшего из Ирана в Китай через Москву выявили коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний города Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района.

Больной 19 февраля в 13:30 (по местному времени) вылетел из Тегерана в Москву рейсом SU513 (место 16B), около 17:00 прибыл в Шереметьево. Всё это время он носил маску-респиратор. В Москве он провёл около 16 часов в капсульном отеле рядом с аэропортом.

20 февраля заболевший вылетел из Москвы в Шанхай рейсом SU206 (место 35A), около 23:05 по местному времени прибыл в международный аэропорт Шанхая. В городе больной заселился в гостиницу, в 9:00 22 февраля сел на поезд из Шанхая в Ланьчжоу, вечером 23 февраля сел на поезд до города Чжунвэй.

Власти КНР срочно ищут контактировавших с заболевшим.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире, по последним данным, превысило 80 тыс. Скончались около 2,8 тыс. человек

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