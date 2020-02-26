Эксперт объяснил санкционную политику США и ЕС в отношении России

Политолог, американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил санкционную политику США и Евросоюза в отношении России.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что есть несколько сценариев, при которых Запад откажется от антироссийских мер.

«Первый сценарий — это когда Запад столкнётся с проблемой, которую будет не в состоянии решить», — полагает Блохин.

По его словам, второй сценарий — это когда американская элита поменяется на более умеренную.

«Но мы видим, что сейчас особо никаких изменений нет», — отметил он.

Как считает Блохин, ни один из вариантов реализовать в ближайшей перспективе не удастся.