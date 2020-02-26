Эксперт объяснил санкционную политику США и ЕС в отношении России
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- AFP
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что есть несколько сценариев, при которых Запад откажется от антироссийских мер.
«Первый сценарий — это когда Запад столкнётся с проблемой, которую будет не в состоянии решить», — полагает Блохин.
По его словам, второй сценарий — это когда американская элита поменяется на более умеренную.
«Но мы видим, что сейчас особо никаких изменений нет», — отметил он.
Как считает Блохин, ни один из вариантов реализовать в ближайшей перспективе не удастся.