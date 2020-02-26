Эксперт прокомментировал санкционную политику США в отношении России

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Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа продлить на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
Эксперт прокомментировал санкционную политику США в отношении России
  • Reuters

«Это способ политического, психологического, экономического, а также военно-экономического отчаянного давления на Россию», — заявил Баранец в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, Россия уже немало сделала для нивелирования воздействия санкций на экономику.

Как отметил Баранец, поэтому экспертное сообщество говорит о том, что американские ограничения привели к позитивным результатам.

Ранее политолог, американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию вокруг антироссийских санкций.

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