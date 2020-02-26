В Словакии российские инспекторы посетят военный объект
Он сообщил, что «в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Словакии».
«Посещение по оценке будет проводиться 26 февраля в течение одного дня», — цитирует РИА Новости Рыжкова.
Он рассказал, что подобные посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.
Ранее российская группа инспекторов посетила военный объект на территории Румынии.