Джонсон провёл встречу с Курцем

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Премьер Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

Отмечается, что стороны «согласились с важностью отношений между Великобританией и Австрией и обязались укреплять их».

«После публикации  мандата ЕС на переговоры лидеры обсудили общее желание достичь соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС. Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания не примет никаких требований следовать законам ЕС, так же как мы не ожидаем, что ЕС будет следовать законам Великобритании. Он подчеркнул, что Великобритания стремится сохранить наши очень высокие стандарты», — говорится в сообщении.

Джонсон и Курц «признали вклад австрийцев, живущих в настоящее время в Великобритании, и британцев, проживающих в настоящее время в Австрии».

«Они согласились с тем, что стоит позволить этим людям продолжать жить и работать в своих странах», — сообщили в британском правительстве.

В ходе переговоров они также обсудили необходимость международных действий по борьбе с изменением климата в преддверии проведения в Великобритании климатического саммита ООН.

25 февраля Евросоюз утвердил мандат, открывающий переговоры о будущем партнёрстве с Великобританией после брексита, и передал Еврокомиссии переговорную миссию.

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