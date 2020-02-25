В закрытом на карантин отеле на Тенерифе находится пара из России

На острове Тенерифе в одном из отелей, закрытом на карантин в связи с обнаружением возможного источника коронавирусной инфекции, находится супружеская пара из России. Об этом сообщили в российском посольстве в Испании.

«Согласно поступившей информации, в отеле находится супружеская пара из России, с которой установлена связь. Консульский отдел и Почётное консульство на Канарских островах держат вопрос на контроле», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Там уточнили, что местные власти принимают меры санитарно-карантинного характера.

Ранее стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 322, до десяти возросло число погибших.