В закрытом на карантин отеле на Тенерифе находится пара из России

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На острове Тенерифе в одном из отелей, закрытом на карантин в связи с обнаружением возможного источника коронавирусной инфекции, находится супружеская пара из России. Об этом сообщили в российском посольстве в Испании.
В закрытом на карантин отеле на Тенерифе находится пара из России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Согласно поступившей информации, в отеле находится супружеская пара из России, с которой установлена связь. Консульский отдел и Почётное консульство на Канарских островах держат вопрос на контроле», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Там уточнили, что местные власти принимают меры санитарно-карантинного характера.

Ранее стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 322, до десяти возросло число погибших.

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