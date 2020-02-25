Рябков рассказал о повестке встречи по ядерной сделке с Ираном
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил замминистра, он не ожидает того, что главной темой на переговорах станет запуск механизма споров.
«Мы этого совершенно не ожидаем, и европейская внешнеполитическая служба организовала это мероприятие как регулярное плановое заседание совместной комиссии», — сказал Рябков.
Ранее Сергей Рябков заявил, что примет участие во встрече совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров в Вене 26 февраля.