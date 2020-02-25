Рябков рассказал о повестке встречи по ядерной сделке с Ираном

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что повестка предстоящей встречи по ядерной сделке с Ираном является технической.
Рябков рассказал о повестке встречи по ядерной сделке с Ираном
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил замминистра, он не ожидает того, что главной темой на переговорах станет запуск механизма споров.

«Мы этого совершенно не ожидаем, и европейская внешнеполитическая служба организовала это мероприятие как регулярное плановое заседание совместной комиссии», — сказал Рябков.

Ранее Сергей Рябков заявил, что примет участие во встрече совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров в Вене 26 февраля.

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