Рябков рассказал о повестке встречи по ядерной сделке с Ираном

Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что повестка предстоящей встречи по ядерной сделке с Ираном является технической.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил замминистра, он не ожидает того, что главной темой на переговорах станет запуск механизма споров.

«Мы этого совершенно не ожидаем, и европейская внешнеполитическая служба организовала это мероприятие как регулярное плановое заседание совместной комиссии», — сказал Рябков.

Ранее Сергей Рябков заявил, что примет участие во встрече совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров в Вене 26 февраля.