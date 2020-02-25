США изучат аннулирование в Китае аккредитации трёх журналистов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом изучит ситуацию с аннулированием в Китае аккредитации трёх журналистов издания The Wall Street Journal.
США изучат аннулирование в Китае аккредитации трёх журналистов
  • Pixabay

«Меня не проинформировали на этот счёт в полной мере. Мы изучим ситуацию», — цитирует Трампа Bloomberg.

По его словам, «это не очень честно», а США, в свою очередь, «дают доступ» китайским журналистам.

«Мы скоро примем решение на этот счёт», — заключил Трамп.

Как пишет WSJ, китайские власти отозвали аккредитацию у трёх журналистов и рекомендовали им покинуть страну после того, как газета опубликовала статью, в которой Китай сравнивался с «настоящим больным Азии».

В китайском МИД отметили, что китайцы «не приветствуют средства массовой информации, которые говорят на расово-дискриминационном языке и злонамеренно клевещут и нападают на Китай».

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