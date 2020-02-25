Трамп готов стать посредником в урегулировании вопроса Кашмира

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать посредником по урегулированию противоречий между Пакистаном и Индией по вопросам Кашмира.

«Всё, что я могу сделать в качестве посредника, всё, что я могу сделать, чтобы помочь, я сделаю для Кашмира... Кашмир долгое время остаётся проблемой, люди страдают. Каждая из сторон имеет свою историю, но они работают над решением проблемы», — сказал Трамп во время выступления перед журналистами.

Летом 2019 года Трамп также заявлял, что готов стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.

Тогда официальный представитель МИД Индии Равееш Кумар заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди не просил президента США выступить посредником.

26 февраля 2019 года индийские военно-воздушные силы нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в спорном Кашмире. На следующий день армия Пакистана сбила два самолёта ВВС Индии и арестовала двух индийских пилотов.

В марте Индия и Пакистан обстреляли позиции друг друга в Кашмире.