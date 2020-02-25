Лавров обсудил санкции с главой МИД Венесуэлы
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
Отмечается, что встреча состоялась на полях 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.
«Стороны продолжили обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», — указано в тексте.
Уточняется, что особое внимание было уделено влиянию односторонних санкций на социально-гуманитарную ситуацию в Боливарианской Республике.
Ранее в венесуэльском МИД сообщили, что Венесуэла подаёт жалобу в Гаагский трибунал на санкции, которые вводит Вашингтон в отношении Каракаса.