Лавров обсудил санкции с главой МИД Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, в ходе которой они обсудили односторонние санкции против Венесуэлы.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что встреча состоялась на полях 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

«Стороны продолжили обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», — указано в тексте.

Уточняется, что особое внимание было уделено влиянию односторонних санкций на социально-гуманитарную ситуацию в Боливарианской Республике.

Ранее в венесуэльском МИД сообщили, что Венесуэла подаёт жалобу в Гаагский трибунал на санкции, которые вводит Вашингтон в отношении Каракаса.