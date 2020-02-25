Лавров обсудил санкции с главой МИД Венесуэлы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, в ходе которой они обсудили односторонние санкции против Венесуэлы.
Лавров обсудил санкции с главой МИД Венесуэлы
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что встреча состоялась на полях 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

«Стороны продолжили обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», — указано в тексте.

Уточняется, что особое внимание было уделено влиянию односторонних санкций на социально-гуманитарную ситуацию в Боливарианской Республике.

Ранее в венесуэльском МИД сообщили, что Венесуэла подаёт жалобу в Гаагский трибунал на санкции, которые вводит Вашингтон в отношении Каракаса.

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