Венесуэла подаёт жалобу в Гаагский трибунал на санкции США

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Венесуэла подаёт жалобу в Гаагский трибунал на санкции, которые вводит Вашингтон в отношении Каракаса. Об этом сообщили в венесуэльском МИД.
Венесуэла подаёт жалобу в Гаагский трибунал на санкции США
  • РИА Новости

«Хорхе Арреаса прибыл в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы представить от имени народа Венесуэлы жалобу на преступления против человечности со стороны правительства США», — говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

7 февраля Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.

Позднее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Каракас обратится в международные суды в связи с санкциями Вашингтона против этой авиакомпании.

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