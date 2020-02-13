Венесуэла подаёт жалобу в Гаагский трибунал на санкции США

Венесуэла подаёт жалобу в Гаагский трибунал на санкции, которые вводит Вашингтон в отношении Каракаса. Об этом сообщили в венесуэльском МИД.

«Хорхе Арреаса прибыл в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы представить от имени народа Венесуэлы жалобу на преступления против человечности со стороны правительства США», — говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

#FOTOS | Por instrucciones del Pdte. @NicolasMaduro el canciller Jorge Arreaza llega a La Haya e introduce una denuncia ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de EEUU contra el pueblo de Venezuela. #JusticiaContraElBloqueopic.twitter.com/YHG0SkB6OZ — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 13, 2020

7 февраля Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.

Позднее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Каракас обратится в международные суды в связи с санкциями Вашингтона против этой авиакомпании.