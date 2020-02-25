RTД запустил посвящённую Джулиану Ассанжу игру

Авторы фильма «Я — Джулиан Ассанж», снятого телеканалом RTД, запустили мини-игру для смартфонов под названием Free Assange.

Участник игры отправляется в британскую тюрьму Белмарш, чтобы освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Игроку придётся пройти все ловушки и охрану, чтобы спасти Ассанжа. Возрастное ограничение — 12+.

Игра находится в бесплатном доступе, её можно скачать в App Store и Google Play.

24 февраля на телеканале RTД вышел фильм «Я — Джулиан Ассанж», в котором отец, друзья и коллеги рассказывают об основателе WikiLeaks, а также объясняют суть обвинений против него и главные цели его борьбы.

Ранее в королевском суде Вулиджа стартовали слушания по делу об экстрадиции Ассанжа. Первый этап, в ходе которого стороны представят аргументы, продлится неделю.

В мае — начале июня пройдут ещё три недели слушаний, где стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу.

По словам адвоката Дженнифер Робинсон, процесс может продлиться несколько лет.

Джулиан Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил его к 11 месяцам тюрьмы.