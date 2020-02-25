Постпред России в Женеве назвал США крупнейшим должником ООН

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США являются самым крупным должником перед Организацией Объединённых Наций.

По его словам, Вашингтон не выплатил взносов более чем на $1 млрд, что поставило ООН в трудное положение при проведении мероприятий.

«Всё это значительно осложняет работу организации. Это происходит главным образом по причине того, что США не исполняют своих финансовых обязательств», — сказал Гатилов в интервью «Известиям».

В декабре 2019 года официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что США должны выплатить в бюджет организации ещё $491 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить