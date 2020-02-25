Постпред России в Женеве назвал США крупнейшим должником ООН

Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США являются самым крупным должником перед Организацией Объединённых Наций.

По его словам, Вашингтон не выплатил взносов более чем на $1 млрд, что поставило ООН в трудное положение при проведении мероприятий.

«Всё это значительно осложняет работу организации. Это происходит главным образом по причине того, что США не исполняют своих финансовых обязательств», — сказал Гатилов в интервью «Известиям».

В декабре 2019 года официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что США должны выплатить в бюджет организации ещё $491 млн.