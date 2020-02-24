Суд арестовал пилота совершившего жёсткую посадку самолёта в Стамбуле

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Суд в Турции арестовал командира самолёта авиакомпании Pegasus, который 5 февраля совершил жёсткую посадку в аэропорту Стамбула, в результате чего три человека погибли и ещё 179 были ранены.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Командиру лайнера предъявили обвинения в «причинении смерти и увечья более чем одному лицу по неосторожности».

Вечером 5 февраля Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus, следовавший из Измира в Стамбул, при посадке выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся.

Специалист по безопасности полётов, бывший командир воздушного судна Александр Романов в беседе со «Взглядом» прокомментировал жёсткую посадку самолёта в Стамбуле.

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