Суд арестовал пилота совершившего жёсткую посадку самолёта в Стамбуле
Об этом сообщает телеканал NTV.
Командиру лайнера предъявили обвинения в «причинении смерти и увечья более чем одному лицу по неосторожности».
Вечером 5 февраля Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus, следовавший из Измира в Стамбул, при посадке выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся.
Специалист по безопасности полётов, бывший командир воздушного судна Александр Романов в беседе со «Взглядом» прокомментировал жёсткую посадку самолёта в Стамбуле.