В ЦПВС опровергли данные об ударах ВКС России по поселениям в Идлибе
«Сообщения, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой Сирийской обсерваторией по правам человека о якобы нанесении 24 февраля с. г. ВКС России ударов по населённым пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствуют действительности», — подчеркнул он.
По словам представителя ЦПВС, в этот день самолёты ВКС России не выполняли боевых задач в указанных районах.
Ранее в ЦПВС опровергли заявления о «сотнях тысяч» мирных жителей Идлиба, якобы направляющихся к границе Турции.