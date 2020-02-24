В ЦПВС опровергли данные об ударах ВКС России по поселениям в Идлибе

Сообщения об ударах самолётов ВКС России по населённым пунктам сирийской провинции Идлиб не соответствуют действительности и являются преднамеренным информационным вбросом, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Сообщения, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой Сирийской обсерваторией по правам человека о якобы нанесении 24 февраля с. г. ВКС России ударов по населённым пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствуют действительности», — подчеркнул он.

По словам представителя ЦПВС, в этот день самолёты ВКС России не выполняли боевых задач в указанных районах.

Ранее в ЦПВС опровергли заявления о «сотнях тысяч» мирных жителей Идлиба, якобы направляющихся к границе Турции.