Генконсульство Украины в Милане приостанавливает приём из-за COVID-19

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Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает работу в связи с рекомендацией итальянских властей на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в этой стране.

«Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCoV, согласно распоряжению президента Ломбардии Фонтаны и министра здравоохранения Италии Сперанцы... генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с Министерством иностранных дел Украины, с 25 февраля 2020 года приостанавливает приём граждан и выдачу документов», — говорится в сообщении пресс-службы украинской дипмиссии в Facebook.

В генконсульстве уточнили, что приём граждан возобновится после соответствующего разрешения властей Ломбардии.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в Италии превысило 200 человек, четверо заболевших скончались.

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