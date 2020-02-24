Нетаньяху назвал условие для начала масштабной операции в Газе
- РИА Новости
Об этом сообщает его канцелярия.
«Если они не прекратят полностью огонь, и я имею в виду не день или два дня, а вообще, если не будет длительного перерыва, мы приведём в действие подготовленный нами план масштабной военной кампании», — сказал Нетаньяху.
Премьер отметил, что война — «последнее средство», поэтому он не спешит с принятием таких решений.
«Но если нет выбора, то мы к нему прибегнем», — подчеркнул Нетаньяху.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о пуске шести ракет из сектора Газа.
23 февраля из сектора Газа выпустили 20 ракет по Израилю, десять из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».