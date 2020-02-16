Израиль нанёс удар по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет из Газы

Армия Израиля нанесла удар по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет.

Об этом сообщила пресс-служба израильской армии на своей странице в Twitter.

התקיפה בוצעה בתגובה לירי תלול מסלול מרצועת עזה לשטח ישראל מוקדם יותר הערב.



צה"ל רואה בחומרה רבה כל פעילות חבלנית לעבר שטח ישראל ונמצא במוכנות גבוהה למגוון תרחישים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 15, 2020

«Было совершено нападение на военный комплекс террористической организации ХАМАС», — говорится в заявлении.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что из сектора Газа по израильской территории были выпущены две ракеты.