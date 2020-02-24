Помпео провёл телефонный разговор с премьером Ирака

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Тауфиком Алауи.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.

Отмечается, что Помпео «акцентировал внимание на обязательстве Ирака защищать дипломатов, военнослужащих и объекты США и коалиции».

Они «обсудили протестное движение и безотлагательность, с которой новое правительство Ирака должно положить конец убийствам протестующих, добиваться справедливости в отношении убитых и пострадавших, а также решать вопросы, связанные с их законным недовольством».

Также стороны согласились с «важностью начала реформ, которые позволят правительству лучше подготовить иракский народ к достойной жизни, процветанию и безопасности».

Ранее Помпео провёл встречу с новым султаном Омана Хейсамом бен Тариком аль-Саидом.