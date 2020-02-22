Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с новым султаном Омана Хейсамом бен Тариком аль-Саидом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.

«Госсекретарь Помпео выразил свои глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Величества Султана Кабуса», — рассказали в ведомстве.

Помпео «отметил, что Соединённые Штаты будут продолжать тесные партнёрские отношения с Оманом».

Также глава Госдепа «передал приглашение президента Трампа султану посетить Белый дом, и султан согласился».

Ранее сообщалось, что Помпео встретился с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и с главой МИД королевства принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.