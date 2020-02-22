Помпео провёл встречу с новым султаном Омана
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.
«Госсекретарь Помпео выразил свои глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Величества Султана Кабуса», — рассказали в ведомстве.
Помпео «отметил, что Соединённые Штаты будут продолжать тесные партнёрские отношения с Оманом».
Также глава Госдепа «передал приглашение президента Трампа султану посетить Белый дом, и султан согласился».
Ранее сообщалось, что Помпео встретился с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и с главой МИД королевства принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.