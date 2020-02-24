Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения России и США

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Главный конструктор СПРН, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев в эфире телеканала «Звезда» сравнил российскую и американскую системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения России и США
  • © CC BY-SA 3.0 / Ivan Z / Wikimedia.org

«Наша система предупреждения характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля», — цитирует ТАСС Боева.

Он отметил, что американская система «по этому признаку уступает» российской.

При этом, по его словам, СПРН США имеет незначительный запас по времени предупреждения по сравнению с российской системой.

Он связал это с тем, что СПРН американцев размещены «не только на континенте США, но ещё в Гренландии и Великобритании».

Боев отметил, что в настоящий момент СПРН России «отвечает современным вызовам».

Ранее командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что для защиты Москвы от ракетного удара может потребоваться несколько десятков минут.

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