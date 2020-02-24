Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США стартуют 24 февраля

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В королевском суде Вулича на востоке Лондона 24 февраля начнутся слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США стартуют 24 февраля
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

Планируется, что слушания будут длится четыре недели.

Как уточняется, сторона обвинения попросила разбить слушания на две части: первая неделя начнётся 24 февраля, на ней планируется заслушать первоначальные аргументы сторон.

Остальные три недели должны пройти в мае — начале июня, на этих слушаниях будут приведены доказательства позиций, а также свидетели по делу дадут показания.

Ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила, что процесс по делу основателя WikiLeaks может продлиться несколько лет.

Ассанж, обвинённый в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по экстрадиции начались 2 мая. 

В конце мая американские власти заявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. 

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