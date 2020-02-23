Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство внутренних дел и Минздрав Турции.

#Breaking | Death toll from earthquake rises to 8 in eastern Turkey, says country's interior minister pic.twitter.com/zypXOjSNVk — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 23, 2020

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 23 февраля около турецко-иранской границы.

После этого стало известно, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере семь человек.