Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

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Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство внутренних дел и Минздрав Турции.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 23 февраля около турецко-иранской границы.

После этого стало известно, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере семь человек.

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