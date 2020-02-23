Семь человек стали жертвами землетрясения в Турции

При землетрясении в Турции, которое произошло у границы с Ираном, погибли по меньшей мере семь человек. Ещё пять получили ранения, сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Об этом пишет Anadolu.

#BREAKING Earthquake kills 7 people, injures 5 in Turkey's Van province bordering Iran, says interior minister — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 23, 2020

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 23 февраля около турецко-иранской границы.

24 января в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8, оно ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано более 1 тыс. подземных толчков.

Тогда в результате стихийного бедствия погиб 41 человек. 1607 человек были госпитализированы.