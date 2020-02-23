Семь человек стали жертвами землетрясения в Турции
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Об этом пишет Anadolu.
#BREAKING Earthquake kills 7 people, injures 5 in Turkey's Van province bordering Iran, says interior minister— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 23, 2020
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 23 февраля около турецко-иранской границы.
24 января в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8, оно ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано более 1 тыс. подземных толчков.
Тогда в результате стихийного бедствия погиб 41 человек. 1607 человек были госпитализированы.