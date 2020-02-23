Консул рассказал об исчезновении в Мексике 15-летней россиянки

Короткая ссылка
Почётный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал, что в муниципалитете Тлахомулько де Суньига с 21 февраля разыскивают пропавшую 15-летнюю россиянку.
Консул рассказал об исчезновении в Мексике 15-летней россиянки
  • Reuters

«Я знаю эту семью уже несколько лет и помогал им решать консульские вопросы несколько лет назад. По словам её отца, перед исчезновением она находилась дома со своими братьями и ушла, ничего никому не сказав. В тот же день, 17-го числа, насколько мне известно, семья девочки обратилась в полицию», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ничего не известно о местонахождении подростка.

При этом Генпрокуратура Халиско объявила «жёлтую» тревогу в связи с исчезновением в городе Тлахомулько в период с 17 по 19 февраля ещё двух несовершеннолетних — гражданок Мексики 16 и 17 лет.

В ноябре 2019 года сообщалось, что на юге Турции пропал россиянин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить