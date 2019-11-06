В Турции пропал гражданин России
- Reuters
«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
Российские дипломаты направили запрос в компетентные органы Турции с просьбой установить местонахождение гражданина России.
При этом волонтёры российской диаспоры в Турции начали поиск пропавшего.
В октябре генконсульство сообщило о гибели пятилетней россиянки в Турции.