В Турции пропал гражданин России

Российский гражданин Никита Василевский пропал 1 ноября в городе Сиде на юге Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение посольства России в Турции.

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.

Российские дипломаты направили запрос в компетентные органы Турции с просьбой установить местонахождение гражданина России.

При этом волонтёры российской диаспоры в Турции начали поиск пропавшего.

В октябре генконсульство сообщило о гибели пятилетней россиянки в Турции.