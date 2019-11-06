В Турции пропал гражданин России

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Российский гражданин Никита Василевский пропал 1 ноября в городе Сиде на юге Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение посольства России в Турции.
В Турции пропал гражданин России
  • Reuters

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.

Российские дипломаты направили запрос в компетентные органы Турции с просьбой установить местонахождение гражданина России.

При этом волонтёры российской диаспоры в Турции начали поиск пропавшего.

В октябре генконсульство сообщило о гибели пятилетней россиянки в Турции.

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