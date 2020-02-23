В ЦПВС заявили об улучшении гуманитарной ситуации в Сирии

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о значительном улучшении гуманитарной ситуации в САР после открытия трассы Дамаск — Алеппо.

Об этом информирует ТАСС.

«После освобождения из-под контроля террористических группировок автотрассы М-5 впервые за восемь лет возобновилось прямое сообщение между городами Дамаск, Хама и Алеппо. Это существенно улучшило гуманитарную ситуацию в регионе», — сказал Журавлёв.

По его словам, за шесть дней с момента открытия трассы по ней проехали более 150 тыс. мирных жителей.

Также Журавлёв добавил, что российские военные за сутки успешно провели патрулирование по четырём маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.

Ранее он заявил, что в САР за сутки были зафиксированы 25 обстрелов.

Также в Сирии сообщили об официальном открытии трассы Дамаск — Алеппо для гражданского транспорта.