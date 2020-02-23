В ЦПВС заявили об улучшении гуманитарной ситуации в Сирии
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
«После освобождения из-под контроля террористических группировок автотрассы М-5 впервые за восемь лет возобновилось прямое сообщение между городами Дамаск, Хама и Алеппо. Это существенно улучшило гуманитарную ситуацию в регионе», — сказал Журавлёв.
По его словам, за шесть дней с момента открытия трассы по ней проехали более 150 тыс. мирных жителей.
Также Журавлёв добавил, что российские военные за сутки успешно провели патрулирование по четырём маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.
Ранее он заявил, что в САР за сутки были зафиксированы 25 обстрелов.
Также в Сирии сообщили об официальном открытии трассы Дамаск — Алеппо для гражданского транспорта.