В ЦПВС заявили об улучшении гуманитарной ситуации в Сирии

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Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о значительном улучшении гуманитарной ситуации в САР после открытия трассы Дамаск — Алеппо.
В ЦПВС заявили об улучшении гуманитарной ситуации в Сирии
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

«После освобождения из-под контроля террористических группировок автотрассы М-5 впервые за восемь лет возобновилось прямое сообщение между городами Дамаск, Хама и Алеппо. Это существенно улучшило гуманитарную ситуацию в регионе», — сказал Журавлёв.

По его словам, за шесть дней с момента открытия трассы по ней проехали более 150 тыс. мирных жителей.

Также Журавлёв добавил, что российские военные за сутки успешно провели патрулирование по четырём маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка. 

Ранее он заявил, что в САР за сутки были зафиксированы 25 обстрелов.

Также в Сирии сообщили об официальном открытии трассы Дамаск — Алеппо для гражданского транспорта.

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