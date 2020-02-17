В Алеппо возобновляется работа аэропорта

Аэропорт в сирийском городе Алеппо возобновляет работу. Об этом сообщил министр транспорта САР Али Хаммуд.

Как сообщает SANA, первый самолёт из Дамаска приземлится в Алеппо в среду, 19 февраля. Кроме того, в ближайшее время планируются рейсы в Каир и Дамаск.

В марте 2019 года представитель ополчения Алеппо рассказал о воздушных ударах по аэропорту.