В Алеппо возобновляется работа аэропорта
Аэропорт в сирийском городе Алеппо возобновляет работу. Об этом сообщил министр транспорта САР Али Хаммуд.
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
Как сообщает SANA, первый самолёт из Дамаска приземлится в Алеппо в среду, 19 февраля. Кроме того, в ближайшее время планируются рейсы в Каир и Дамаск.
В марте 2019 года представитель ополчения Алеппо рассказал о воздушных ударах по аэропорту.
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