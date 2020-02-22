Рухани заявил о готовности к переговорам с ЕС по вопросам региональной безопасности

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Иранский президент Хасан Рухани заявил о готовности иранской стороны к переговорам с Евросоюзом по вопросам региональной безопасности.
Рухани заявил о готовности к переговорам с ЕС по вопросам региональной безопасности
  • Reuters

Как говорится на сайте иранского президента, Рухани заявил об этом в ходе встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

«Мы полностью готовы обсуждать с Европой вопросы региональной безопасности», — сказал иранский лидер.

При этом он отметил, что региональная безопасность должна обеспечиваться странами самого региона, а присутствие иностранных сил в Персидском заливе лишь вредит ситуации.

Ранее Рухани заявил о готовности Тегерана к нормализации отношений с Саудовской Аравией.

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