Рухани заявил о готовности к переговорам с ЕС по вопросам региональной безопасности
- Reuters
Как говорится на сайте иранского президента, Рухани заявил об этом в ходе встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.
«Мы полностью готовы обсуждать с Европой вопросы региональной безопасности», — сказал иранский лидер.
При этом он отметил, что региональная безопасность должна обеспечиваться странами самого региона, а присутствие иностранных сил в Персидском заливе лишь вредит ситуации.
Ранее Рухани заявил о готовности Тегерана к нормализации отношений с Саудовской Аравией.