В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

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Расчёты ПВО Сирии получили приказ стрелять на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство республики. Об этом заявили в командовании вооружённых сил.
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
  • Reuters

«Любое вторжение в воздушное пространство Сирии будет расценено как внешняя военная агрессия. Отданы распоряжения центрам управления ПВО и ВВС страны противостоять агрессии всеми доступными способами», — приводит сообщение военного источника SANA.

В момент обнаружения вражеских целей «будут приложены все усилия для их немедленного преследования и уничтожения», добавили в армии.

В январе авиабаза Тифор на востоке сирийского Хомса была атакована боевыми беспилотниками и ракетами, часть из них были сбиты.

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