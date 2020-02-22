Главы Минобороны России и Турции провели телефонные переговоры
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации», — указали в ведомстве.
Вместе с этим произошёл обмен мнениями по обстановке в Сирии, отмечает российское военное ведомство.
Ранее турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.
Подробнее о ситуации в Идлибе — в материале RT.