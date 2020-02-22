Главы Минобороны России и Турции провели телефонные переговоры

Главы Министерств обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили стабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России. «В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации», — указали в ведомстве. Вместе с этим произошёл обмен мнениями по обстановке в Сирии, отмечает российское военное ведомство. Ранее турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Подробнее о ситуации в Идлибе — в материале RT.



