Главы Минобороны России и Турции провели телефонные переговоры

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Главы Министерств обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили стабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Главы Минобороны России и Турции провели телефонные переговоры
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации», — указали в ведомстве.

Вместе с этим произошёл обмен мнениями по обстановке в Сирии, отмечает российское военное ведомство.

Ранее турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.

Подробнее о ситуации в Идлибе — в материале RT.

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