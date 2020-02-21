Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили региональную повестку дня, включая складывающуюся ситуацию вокруг Сирии с акцентом на дальнейшей координации усилий в рамках астанинского формата.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом обстановку в Сирии и проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке.