Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили региональную повестку дня, включая складывающуюся ситуацию вокруг Сирии с акцентом на дальнейшей координации усилий в рамках астанинского формата.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом обстановку в Сирии и проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке.