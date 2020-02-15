Лавров обсудил с Зарифом ситуацию с СВПД
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления российско-иранского многопланового взаимодействия, в том числе график предстоящих контактов на различных уровнях.
Также в ходе встречи обсуждались ряд аспектов международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал СВПД критически важным документом для региональной и мировой стабильности.