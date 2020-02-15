Лавров обсудил с Зарифом ситуацию с СВПД

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Лавров обсудил с Зарифом ситуацию с СВПД
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления российско-иранского многопланового взаимодействия, в том числе график предстоящих контактов на различных уровнях.

Также в ходе встречи обсуждались ряд аспектов международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал СВПД критически важным документом для региональной и мировой стабильности.

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