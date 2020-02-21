Макрон, Меркель и Эрдоган провели телефонные переговоры по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.

«Обсудили ситуацию в Сирии, в частности Идлиб, и недавние события в Ливии. Что касается Идлиба, то они выразили общую озабоченность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией, в которой находится гражданское население, и опасностью эскалации. Они согласились с тем, что кризис требует политического решения», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Отмечается, что лидеры «в связи с этим сочли необходимым в кратчайшие сроки в четырёхстороннем формате встретиться с президентом (России Владимиром) Путиным».

Ранее стало известно, что турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.