МИД прокомментировал задержание российской переводчицы в Испании

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Министерство иностранных дел России прокомментировало задержание в Испании по запросу США российской переводчицы Олеси Красиловой.
МИД прокомментировал задержание российской переводчицы в Испании
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

МИД отмечает, что Олесю Красилову, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений», прибывшую на территорию Испании в служебную командировку в составе официальной делегации, задержали 14 февраля при вылете из аэропорта Тенерифе.

«По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О.Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны», — говорится в сообщении МИД.

Красилову в заключении посетили сотрудники офиса почётного консула России на Канарских островах. Отмечается, что Россия будет добиваться соблюдения прав и законных интересов Красиловой. 

Ранее о её задержании RT сообщил вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

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