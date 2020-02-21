МИД прокомментировал задержание российской переводчицы в Испании

Министерство иностранных дел России прокомментировало задержание в Испании по запросу США российской переводчицы Олеси Красиловой.

МИД отмечает, что Олесю Красилову, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений», прибывшую на территорию Испании в служебную командировку в составе официальной делегации, задержали 14 февраля при вылете из аэропорта Тенерифе.

«По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О.Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны», — говорится в сообщении МИД.

Красилову в заключении посетили сотрудники офиса почётного консула России на Канарских островах. Отмечается, что Россия будет добиваться соблюдения прав и законных интересов Красиловой.

Ранее о её задержании RT сообщил вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.