Сестра прокомментировала задержание россиянки Красиловой в Испании

Короткая ссылка
Елена Красилова, сестра задержанной в Испании по запросу США российской переводчицы Олеси Красиловой, прокомментировала ситуацию в беседе с RT.
Сестра прокомментировала задержание россиянки Красиловой в Испании
  • Reuters

«Она была в командировке, в Испании, на вылете её задержали, сказали, что она находится якобы в международном розыске. Нам сообщили с её работы», — рассказала Елена Красилова.

Она сообщила, что Олесю Красилову «арестовали в пятницу, она не выходила на связь три дня, она просто была не одна, была с коллегой по работе, та сказала, что её арестовали, потом связались с консульством, с посольством в Испании».

«Ни мы, ни её друзья-коллеги — мы не думаем, что она могла обладать какой-либо информацией, она работала простым клерком на американцев, в визовом отделе с беженцами в основном», — отметила сестра задержанной.

По словам Елены Красиловой, не было никаких предпосылок для задержания её сестры.

«Она ничего не предполагала, спокойно работала, она не обладала какой-то информацией секретной», — заявила она.

Также она сообщила, что Олеся Красилова живёт в Москве с 2008 года, «у неё квартира в ипотеку, у неё ни мужа, ни детей, жила одна».

Ранее сообщалось, что Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить