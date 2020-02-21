Сестра прокомментировала задержание россиянки Красиловой в Испании

Елена Красилова, сестра задержанной в Испании по запросу США российской переводчицы Олеси Красиловой, прокомментировала ситуацию в беседе с RT.

«Она была в командировке, в Испании, на вылете её задержали, сказали, что она находится якобы в международном розыске. Нам сообщили с её работы», — рассказала Елена Красилова.

Она сообщила, что Олесю Красилову «арестовали в пятницу, она не выходила на связь три дня, она просто была не одна, была с коллегой по работе, та сказала, что её арестовали, потом связались с консульством, с посольством в Испании».

«Ни мы, ни её друзья-коллеги — мы не думаем, что она могла обладать какой-либо информацией, она работала простым клерком на американцев, в визовом отделе с беженцами в основном», — отметила сестра задержанной.

По словам Елены Красиловой, не было никаких предпосылок для задержания её сестры.

«Она ничего не предполагала, спокойно работала, она не обладала какой-то информацией секретной», — заявила она.

Также она сообщила, что Олеся Красилова живёт в Москве с 2008 года, «у неё квартира в ипотеку, у неё ни мужа, ни детей, жила одна».

Ранее сообщалось, что Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.