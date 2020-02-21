Путин обсудил с Совбезом России ситуацию вокруг сирийского Идлиба

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Российский лидер Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, обсудил в том числе ситуацию вокруг сирийского Идлиба. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин обсудил с Совбезом России ситуацию вокруг сирийского Идлиба
  • Reuters

«Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции», — цитирует РИА Новости представителя Кремля

Глава государства, как отмечается, также проинформировал об итогах своего телефонного разговора с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Во встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Песков сообщил, что Путин вечером 21 февраля проведёт телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Как отмечал Эрдоган, Анкара будет действовать в Идлибе исходя из итогов переговоров с Путиным.

По словам турецкого лидера, ситуацию в Идлибе можно сравнить с войной.

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