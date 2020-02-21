Павел Дуров ликвидировал две связанные с криптовалютой и мессенджером Telegram фирмы в Великобритании

Согласно записи в официальном регистре компаний Великобритании Companies House, 11 февраля 2020 года две фирмы Telegram — UK Holdings Limited и Telegram Systems LLP — прекратили своё существование.

Обе компании ликвидируются добровольно, по процедуре, именуемой voluntary strike-off. Такая процедура используется для ликвидации компаний, прекративших коммерческую деятельность и не имеющих непогашенных обязательств. Директором обеих организаций является Павел Дуров.

Telegram UK Holdings Ltd учреждена в июле 2018 и имеет статус dormant company. Это означает, что компания не вела никакой деятельности за определённый период. Ею владеет организация — разработчик криптовалюты и блокчейн-проекта TON Дурова Telegram Group Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI).

Последний финансовый отчёт Telegram UK Holdings сдавала 31 декабря 2018 года за 2018 финансовый год. Согласно ему, компания на тот момент имела задолженность перед неназванными кредиторами в размере £401,624, которую была обязана вернуть в течение 12 месяцев. При этом ей самой некие контрагенты задолжали £427,270, также на счетах в банках находилось £20,956.

Вторая компания — Telegram Systems LLP — учреждена тогда же, в июле 2018 года. Она имеет статус партнёрства с ограниченной ответственностью и не предоставляла британским властям ни одного финансового отчёта.

Как следует из британского реестра, Павел Дуров подписал заявление на ликвидацию 6 ноября 2019 года.

Между тем 14 ноября в швейцарской газете Handelszeitung появляется публикация о том, что штаб-квартира Telegram может переехать в город Цуг. Со ссылкой на информированные источники Handelszeitung пишет, что агенты по недвижимости уже подбирают там помещение под офисы.

В середине октября 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд Манхэттена о приостановке незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компаний Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. на сумму $1,7 млрд.

19 февраля, как сообщал ТАСС, Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк продлил на неопределённый срок запрет для компании Telegram Group Inc. на продажу цифровых токенов Gram.