В Южной Корее зафиксирована первая смерть от нового коронавируса
Первый случай смерти заражённого новым типом коронавируса зарегистрирован в Южной Корее, передаёт «Рёнхап».
- © Евгений Епанчинцев
- РИА Новости
Об этом сообщил центр контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения.
По последним данным, число заразившихся COVID-19 в Южной Корее — 82.
В Китае число летальных исходов от коронавируса достигло 2118, заражены 74,5 тыс. человек.
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