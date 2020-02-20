В Южной Корее зафиксирована первая смерть от нового коронавируса

Первый случай смерти заражённого новым типом коронавируса зарегистрирован в Южной Корее, передаёт «Рёнхап».

Об этом сообщил центр контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в Южной Корее — 82.

В Китае число летальных исходов от коронавируса достигло 2118, заражены 74,5 тыс. человек.