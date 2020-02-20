Турция вводит с марта безвизовый режим для граждан 6 европейских стран
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«С 2 марта Турция вводит безвизовый режим для граждан ряда стран шенгенской зоны — Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши, а также Великобритании», — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД республики Хами Аксоя.
Отмечается, что разрешённый срок пребывания в Турции составит 90 дней в течение 180-дневного период.
Большинство граждан европейских стран уже имеют безвизовый режим с Турцией.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с RT оценил объявленные ЕС новые правила получения шенгенских виз.