Турция вводит с марта безвизовый режим для граждан 6 европейских стран

Власти Турции вводят с 2 марта безвизовый режим для ряда граждан стран Европы.

«С 2 марта Турция вводит безвизовый режим для граждан ряда стран шенгенской зоны — Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши, а также Великобритании», — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД республики Хами Аксоя.

Отмечается, что разрешённый срок пребывания в Турции составит 90 дней в течение 180-дневного период.

Большинство граждан европейских стран уже имеют безвизовый режим с Турцией.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с RT оценил объявленные ЕС новые правила получения шенгенских виз.