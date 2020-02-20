Пентагон не стал комментировать инцидент с бронемашинами в Сирии
- Reuters
«Я не видел это видео, поэтому сейчас не могу его комментировать», — цитирует РИА Новости официального представителя CENTCOM капитана ВМС Уильяма Урбана.
По его словам, Москва и Вашингтон продолжают тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов.
Он отметил, что в общем и целом эти взаимодействия профессиональны.
Ранее в сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
В описании указывается, что инцидент произошёл в районе города Камышлы на северо-востоке САР. Когда именно — не уточняется.
12 февраля сообщалось, что российские военные пресекли конфликт между американцами и сирийцами под Камышлы.