Пентагон не стал комментировать инцидент с бронемашинами в Сирии

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Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между американскими и российскими военными машинами в Сирии.
Пентагон не стал комментировать инцидент с бронемашинами в Сирии
  • Reuters

«Я не видел это видео, поэтому сейчас не могу его комментировать», — цитирует РИА Новости официального представителя CENTCOM капитана ВМС Уильяма Урбана.

По его словам, Москва и Вашингтон продолжают тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов.

Он отметил, что в общем и целом эти взаимодействия профессиональны.

Ранее в сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.

В описании указывается, что инцидент произошёл в районе города Камышлы на северо-востоке САР. Когда именно — не уточняется.

12 февраля сообщалось, что российские военные пресекли конфликт между американцами и сирийцами под Камышлы.

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