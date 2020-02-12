Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он проинформировал, что инцидент произошёл утром 12 февраля на блокпосту в районе населённого пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы.

«Подразделением правительственных войск Сирийской Арабской Республики была остановлена отклонившаяся от маршрута следования колонна ВС США. Между военнослужащими США и местным населением произошёл конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам», — сказал Боренков.

По его словам, один местный житель получил ранения, ещё один — 14-летний мальчик — погиб.

Как отметили в ЦПВС, дальнейшую эскалацию удалось предотвратить только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих.