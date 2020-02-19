Эксперт прокомментировала ужесточение визовых требований Финляндией
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Об этом сообщает ФАН.
По её словам, данные изменения не повлияли на интерес жителей Петербурга и Ленинградской области к Финляндии.
«Финляндия вынуждена была принять такое решение по требованию Европейского союза, чтобы у них всё было одинаково. Не думаю, что это как-то скажется на турпотоке», — сказала эксперт.
В 2019 году сообщалось, что Финляндия с 1 сентября стала запрашивать у граждан России при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как того требуют директивы ЕС.
Ранее Невинская в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила нынешние туристические отношения между Россией и Финляндией.