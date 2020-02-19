Эксперт прокомментировала ужесточение визовых требований Финляндией

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Заместитель генерального директора петербургского ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская оценила ужесточение визовых требований Финляндией.
Эксперт прокомментировала ужесточение визовых требований Финляндией
  • Pixabay

Об этом сообщает ФАН.

По её словам, данные изменения не повлияли на интерес жителей Петербурга и Ленинградской области к Финляндии.

«Финляндия вынуждена была принять такое решение по требованию Европейского союза, чтобы у них всё было одинаково. Не думаю, что это как-то скажется на турпотоке», — сказала эксперт.

В 2019 году сообщалось, что Финляндия с 1 сентября стала запрашивать у граждан России при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как того требуют директивы ЕС.

Ранее Невинская в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила нынешние туристические отношения между Россией и Финляндией.

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