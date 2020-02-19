Эксперт прокомментировал новый призыв Греции к Британии вернуть мрамор Парфенона

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Доктор искусствоведения, бывший заместитель директора Института культурного природного наследия Алексей Лебедев прокомментировал новый призыв Греции к Великобритании вернуть мрамор Парфенона в связи с выходом Лондона из Евросоюза.
Эксперт прокомментировал новый призыв Греции к Британии вернуть мрамор Парфенона
  • Reuters

«Это очень давняя история, она относится к началу XIX века. Шедевры Парфенона были вывезены лордом Элгином в соответствии с законодательством той эпохи. В то время это была не Греция, а Османская империя», — заявил Лебедев в беседе со «Взглядом».

По его словам, нарушения закона не было, так что с юридической точки зрения эта проблема не разрешима — только с этической.

Как отметил эксперт, процесс тянется давно, и непонятно, почему брексит должен повлиять на наличие или отсутствие у Лондона доброй воли по данному вопросу.

«В британском обществе раздаются какие-то голоса о том, что это нехорошо, некрасиво, и надо вернуть мрамор Парфенона. Но таких голосов меньшинство, поэтому я не думаю, что позиция Великобритании по этому вопросу может кардинально измениться», — сказал он.

Лебедев напомнил, что нет никаких международных соглашений относительно возвращения перемещённых ценностей.

В 2018 году премьер-министр Греции Алексис Ципрас также призывал власти Великобритании вернуть мрамор Парфенона.

Произведения древнегреческого искусства вывозились из Греции британским лордом Элгином с 1802 по 1812 год.

На данный момент в Британском музее в Лондоне хранятся, в частности, рельефный фриз «Панафинейская процессия», плиты фриза из храма Беcкрылой Ники в Афинах, одна из кариатид Эрехтейона и статуя Диониса.

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