Премьер Греции призвал Великобританию вернуть мрамор Парфенона

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал власти Великобритании вернуть мрамор Парфенона — скульптуры и метопы, которые были незаконно вывезены в начале XIX века. Об этом он заявил после переговоров с британским премьером Терезой Мэй.

«Мрамор относится к мировому культурному наследию, но их естественное место в Парфеноне. Их естественное место там, где они были созданы», — приводит слова Ципраса ekathimerini.com.

Как отмечается, произведения древнегреческого искусства вывозились из Греции британским лордом Элгином с 1802 по 1812 год.

На данный момент в Британском музее в Лондоне хранятся, в частности, рельефный фриз «Панафинейская процессия», плиты фриза из храма Беcкрылой Ники в Афинах, одна из кариатид Эрехтейона и статуя Диониса.

В 2014 году Британский музей передавал для выставки в Эрмитаже скульптуру из Парфенона.