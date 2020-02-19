Эксперт рассказала о программе обмена школьниками и студентами между Финляндией и Россией
- © Кирилл Брага
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
По её словам, российские школы, где изучают финский язык, очень активно практикуют такие обмены.
«А финские школьники приезжают к нам в Россию группами на несколько дней, посещают школу, им проводят экскурсию по городу, но чаще приезжают студенты», — заявила Тикка на пресс-конференции «Развитие отношений Северо-Западного региона России с Финляндией» в Санкт-Петербурге.
Она также отметила, что языковые лагеря, расположенные в Финляндии, являются коммерческими проектами российских бизнесменов. В них в основном изучают английский язык.
Ранее заместитель генерального директора петербургского ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила туристические отношения между Россией и Финляндией.