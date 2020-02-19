Эксперт оценила туристические отношения между Россией и Финляндией

Заместитель генерального директора петербургского ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская оценила туристические отношения между Россией и Финляндией.

По её словам, старые противоречия, оставшиеся в памяти некоторых граждан обеих стран, не влияют на взаимодействие в области туризма.

«Туристы чаще всего оказываются людьми, отстранёнными от политической конъюнктуры, — им невозможно навязать какое бы то ни было мнение», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Невинская также отметила рост турпотока и числа виз, выданных представительством Финляндии в России. В 2019 году оформлено 790 тыс. виз, что на 18% больше по сравнению с 2018-м.

«Это связано с тем, что Финляндия стала лидером среди стран Шенгена. Подавляющее количество виз выдано в Санкт-Петербурге», — указала эксперт.

Она добавила, что на увеличение турпотока повлияло и изменение требований к оформлению пакета документов и электронных виз.

В преддверии новогодних праздников Nation News сообщало, что жителей Петербурга призвали заранее записываться на подачу документов для визы в Финляндию.