В Кремле прокомментировали санкции США против структуры «Роснефти»

Новые санкции США против структуры «Роснефти» Rosneft Trading SA не повлияют на российско-венесуэльские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой», — сказал он.

Песков отметил, что отношения Каракаса и Москвы развиваются и будут развиваться дальше.

Ранее в «Роснефти» заявили, что объявленные США санкции незаконны и необоснованны.

В санкционнный список по Венесуэле было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA.