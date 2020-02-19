В Кремле прокомментировали санкции США против структуры «Роснефти»
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«Подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой», — сказал он.
Песков отметил, что отношения Каракаса и Москвы развиваются и будут развиваться дальше.
Ранее в «Роснефти» заявили, что объявленные США санкции незаконны и необоснованны.
В санкционнный список по Венесуэле было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA.