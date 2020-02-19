В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
- РИА Новости
Об этом информирует NBC News со ссылкой на Минюст США.
Как утверждают в ведомстве, в 2019 году мужчина был завербован российским чиновником, который поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида не на собственное имя и не сообщать своей семье об их встречах.
Позже мексиканец отправился в Москву, где ему якобы поручили найти автомобиль чиновника из американского правительства и узнать его номер.
В воскресенье, 16 февраля, Фуэнтес был задержан в аэропорту Майами, откуда планировал вылет в Мехико.
Согласно документам, в его телефоне обнаружили фотографию с номерным знаком машины, он признался, что сделал снимок по заказу «российского чиновника».
Отмечается, что мужчина предстанет перед судом 21 февраля. Официальные обвинения ему предъявят, как ожидается, 3 марта.
Ранее сообщалось, что двое российских дипломатов, объявленных Софией персонами нон грата из-за подозрений в шпионской деятельности, покинули Болгарию.