В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

Гражданин Мексики Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес арестован по обвинению в работе на российские власти на территории США.

Об этом информирует NBC News со ссылкой на Минюст США.

Как утверждают в ведомстве, в 2019 году мужчина был завербован российским чиновником, который поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида не на собственное имя и не сообщать своей семье об их встречах.

Позже мексиканец отправился в Москву, где ему якобы поручили найти автомобиль чиновника из американского правительства и узнать его номер.

В воскресенье, 16 февраля, Фуэнтес был задержан в аэропорту Майами, откуда планировал вылет в Мехико.

Согласно документам, в его телефоне обнаружили фотографию с номерным знаком машины, он признался, что сделал снимок по заказу «российского чиновника».

Отмечается, что мужчина предстанет перед судом 21 февраля. Официальные обвинения ему предъявят, как ожидается, 3 марта.

Ранее сообщалось, что двое российских дипломатов, объявленных Софией персонами нон грата из-за подозрений в шпионской деятельности, покинули Болгарию.